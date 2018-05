Общество |

Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление депутата Сейма от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Яниса Домбравы о том, что в Латвию едет большое количество молодых людей из третьих стран с высоким уровнем терроризма.

"С 2012 года количество студентов из третьих стран выросло в пять раз (с 696 до 3397). Большая часть из этих 3397 подданных третьих стран приезжает из государств с высоким уровнем терроризма", - написал Домбрава в своем микроблоге.

Kopš 2012. gada trešo valstu valstspiederīgo studentu un apmaiņas studentu skaits ir pieaudzis piecas reizes (no 696 līdz 3397). Liela daļa no šiem 3397 trešo valstu valstspiederīgajiem nāk no valstīm, kurās ir augsts terorisma līmenis. https://t.co/0jXKlZhz18