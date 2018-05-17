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На портале Manabalss.lv за семь лет собрано более 10 тысяч подписей граждан Латвии под петицией с требованием ввести законодательную норму, которая разрешает избирателем отзывать депутатов всех уровней за антигосударственную деятельность, а также если против них возбуждено уголовное дело.

Инициатива передана на рассмотрение в Сейм.

Как сообщил автор петиции Янис Гаварс, положение будет распространяться на депутатов самоуправлений, Сейма и Европарламента. Тем самым избиратели получат возможность влиять на общественные и политические процессы в стране.