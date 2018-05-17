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Курсы латышского языка пользуются наибольшим спросом у преподающих в школах нацменьшинств учителей биологии, физики, химии, географии и естественных наук, подавших 22% всех заявлений, сообщил директор управления образования Рижской думы Ивар Баламовскис на заседании комитета по образованию, культуре и спорту.

Большой интерес к курсам проявляют также преподаватели экономики, этики, социальных наук, истории Латвии и всемирной истории, математики и некоторых других учебных предметов.

Рижское самоуправление выделило 60 тыс. евро на повышение профессиональной квалификации педагогов средних школ, чтобы они могли лучше подготовиться к переводу обучения на латышский язык.

Самоуправление также организовало конференцию по вопросам билингвального обучения, в которой участвовали директора школ нацменьшинств, их заместители и педагоги.

Как сообщалось, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.