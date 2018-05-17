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В Государственную службу защиты растений (VAAD) в последние дни поступает много сообщений встревоженных жителей, которые сообщают о появившейся на деревьях паутине, полной гусениц. Подобную картину наблюдают жители Риги в разных районах города.

В VAAD пояснили, что речь идет об обыкновенной черемуховой (или ивовой) моли, которая массово размножается прямо на дереве и при помощи паутины опутывает ветки и листья, иногда целиком. Внешне это выглядит не очень приятно, однако существенного вреда дереву это не наносит — в следующем году оно снова покроется листьями. Черемуховая моль — теплолюбивое насекомое, которое, появилось в связи с необычно теплой для мая погодой. При прохладной и дождливой погоде гусеницы гибнут, сообщили в службе.

С молью борются при помощи механического сбора и уничтожения гнезд гусениц. Особенно важно, отмечают специалисты, сделать это в первый год распространения насекомых, когда на дереве появилось лишь несколько гнезд. Ветки с личинками необходимо спилить и уничтожить. Когда паутиной покрыто уже все дерево, на помощь можно взять грабли, с помощью которых снять паутину вместе с гусеницами и уничтожить ее.

«Ни в коем случае не пытайтесь избавиться от черемуховой моли с помощью химических средств, это строго запрещено. За ввоз, использование или распространение химических веществ для защиты растений (например, произведенных в России) предусмотрена административная ответственность», - указали в VAAD.

Фото: vaad.gov.lv