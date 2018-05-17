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Нацсовет по электронным СМИ (NEPLP) предупредил создателей программы "Россия РТР", что ограничит ее ретрансляцию на территории Латвии, если констатирует повторный случай враждебных речей.

NEPLP передал Еврокомиссии, создателям программы "Россия РТР" и медиарегулятору Швеции, где зарегистрирована "Россия РТР", заявление о возможности ограничения ретрансляции программы "Россия РТР" в Латвии, если она допустит повторные нарушения.

Заместитель председателя NEPLP Ивар Аболиньш заявил о серьезности возможных нарушений телеканала "Россия РТР" и необходимости отнестись к ним со всей строгостью.

"Каждый случай надо обсуждать, но видя всю картину целиком, ясно, что речь идет о системе", - сказал он.

В 2016 году NEPLP из-за выявленных нарушений на шесть месяцев запретил ретрансляцию и распространение программ телеканала "Россия РТР" на территории Латвии.

Фото: pixabay.com