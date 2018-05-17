Последнее предупреждение: программу "Россия РТР" грозят ограничить в Латвии (20)

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Общество | 17 мая 2018 года, 21:17

Нацсовет по электронным СМИ (NEPLP) предупредил создателей программы "Россия РТР", что ограничит ее ретрансляцию на территории Латвии, если констатирует повторный случай враждебных речей.

NEPLP передал Еврокомиссии, создателям программы "Россия РТР" и медиарегулятору Швеции, где зарегистрирована "Россия РТР", заявление о возможности ограничения ретрансляции программы "Россия РТР" в Латвии, если она допустит повторные нарушения.

Заместитель председателя NEPLP Ивар Аболиньш заявил о серьезности возможных нарушений телеканала "Россия РТР" и необходимости отнестись к ним со всей строгостью.

"Каждый случай надо обсуждать, но видя всю картину целиком, ясно, что речь идет о системе", - сказал он.

В 2016 году NEPLP из-за выявленных нарушений на шесть месяцев запретил ретрансляцию и распространение программ телеканала "Россия РТР" на территории Латвии.

Фото: pixabay.com

Комментарии 20
Светлана2 часа назад
Латтелеком, видать, тоже прикажет долго жить...
3
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Хе2 часа назад
Интересно, написал на Делфи, что Россия не отдаст разным там Европам свои природные богатства, тут же делфийские комсорги забанили, ну и пошли вы куда подальше на 3 буквы, комсорги из Делфи и смените название- не позорьте отличную систему программирования Delphi своим созвучием!!!! По поводу РТР- мне пофиг- 25 лет пользуюсь тарелкой и никогда не замечал, что что-то там ограничивают.
2
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КАМАЗ2 часа назад
Все перейдут на андроид тв...
1
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