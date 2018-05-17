Последнее предупреждение: программу "Россия РТР" грозят ограничить в Латвии (20)
Нацсовет по электронным СМИ (NEPLP) предупредил создателей программы "Россия РТР", что ограничит ее ретрансляцию на территории Латвии, если констатирует повторный случай враждебных речей.
NEPLP передал Еврокомиссии, создателям программы "Россия РТР" и медиарегулятору Швеции, где зарегистрирована "Россия РТР", заявление о возможности ограничения ретрансляции программы "Россия РТР" в Латвии, если она допустит повторные нарушения.
Заместитель председателя NEPLP Ивар Аболиньш заявил о серьезности возможных нарушений телеканала "Россия РТР" и необходимости отнестись к ним со всей строгостью.
"Каждый случай надо обсуждать, но видя всю картину целиком, ясно, что речь идет о системе", - сказал он.
В 2016 году NEPLP из-за выявленных нарушений на шесть месяцев запретил ретрансляцию и распространение программ телеканала "Россия РТР" на территории Латвии.
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