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Многие родители, выбирая имя для своего ребенка, отдают предпочтение редким именам, нехарактерным для Латвии. В Рижском роддоме есть отделение Рижского Зиемельского ЗАГСа, куда приходят регистрировать малышей. Сотрудники ведут свой учет редких и необычных имен, которым поделились с порталом riga.lv.

По словам инспектора Лолиты Озолини, перечисленными ниже именами названы дети жителей Латвии, во многих случаях такое имя выбрали в семьях, где один из родителей иностранец. Также есть и дети из семьй переехавших в Латвию иностранцев.

Итак, редкие имена 2017 года по версии ЗАГСа Рижского роддома:

Женские имена: Рубия, Флоренце, Эвиса, Эйшита-Киара, Кайрия, Анука, Мишель-Лодрия, Хайде, Лайсма, Ромета, Эви, Кема, Фрейя, Ренесме, Райлия, Эммили, Хейдия, Тамми, Теа, Лейсана (предположительно, по-русски это имя звучит как Ляйсан), Эллия, Флера, Эбигейла, Радмила, Лиепа, Ортия.

В список необычных мужских имен сотрудники отделения ЗАГСа в Рижском роддоме внесли следующие имена: Таир, Халдорс Даниэлс, Нао Деймонс, Тигранс Эймос, Аво Екабс, Рубенс, Вукс, Эфраим, Ноланс, Мортенс, Пайсий, Валид, Регнарс Перконс, Максимус, Арейс, Эзра, Райдо, Лаудерс Неганс, Бруклинс, Иен, Эронс, Раилзс, Латрелс.