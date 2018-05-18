Общество |

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подал в суд на издание "Советский спорт" из-за публикации интервью с тренером латвийских скелетонистов Дайнисом Дукурсом, который сравнил его с педофилом. Об этом сообщает ТАСС.

Заметка была выпущена 19 апреля. В интервью Дукурс выразил мнение, что работа Зубкова во главе федерации является недопустимой из-за допинговых разбирательств.

"Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома", — заявил Дукурс.

В федерации отметили, что 27 апреля в "Советский спорт" было направлено требование "об удалении статьи с официального сайта, публикации опровержения на сайте и в газете, уничтожении оставшегося тиража газеты".

16 мая в суд Москвы от Зубкова было подано исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В ноябре 2017 года Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в 2014 году и пожизненно дисквалифицирован. Он также был лишен двух золотых медалей Игр в Сочи.

Фото: twitter.com