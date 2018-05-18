Общество |

В последние годы жители Латвии в качестве особо важных ценностей чаще всего отмечают сплоченность, пишет Nra.lv. В ходе последнего опроса компании Kantar TNS большинство респондентов назвали сплоченность главной своей ценностью.

По мнению опрошенных, именно единство общества влияет на представление о процветании Латвии.

Если в 2016 году 22% населения Латвии признали, что существенную ценность для них представляет дружба и сплоченность, то в 2017 году таких было уже 33%.

Более того, в качестве ответа на вопрос о ценностях, «сплоченность» называли люди самого разного возраста, независимо от пола, национальности или места проживания.

Фото: flickr.com/paliyphoto