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Австралийский латыш, доктор технических наук Карлис Агрис Гросс, десять лет назад вернувшийся в Латвию, думал, что его приезд будет сродни процессу реинтеграции, когда иностранцы получают поддержку, чтобы передать дальше те знания, которые получили в зарубежных университетах.

Но, как пишет портал lvportals.lv, прожив здесь несколько лет, ученый пришел к выводу, что в Латвии нет научных проектов, к работе в которых могли бы привлечь людей из-за рубежа, для этого нет финансирования. Это не в приоритете, людей с международным опытом в Латвии не ждут.

Впрочем, у Карлиса Гроса по-прежнему теплится надежда, что он сможет растормошить систему и что-то обязательно изменится.

По словам ученого, в Австралии он работал академиком, читал лекции и в параллель проводил научную работу. В РТУ мест было очень мало, лекции читать он не мог, в том числе передать все накопленные знания, которые получил за границей.

"Местная система тяжелая, надо понимать, как она работает и как в нее войти, чтобы иметь успех и достижения. В Латвии стены очень крепкие, не эластичные. До сих пор без движения. Система не меняется. Пенсионеры преподают молодым, к тому же они не достаточно высокого уровня, так как у преподавателей нет научных изысканий, что очень существенно", - отметил Гросс.

Больше всего его шокирует то, что латыши очень мало координируют проекты с иностранцами.

"Это значит, что они не перенимают руководства, в связи с чем, латыши по-прежнему являются исполнителями, а не руководителями. Они осваивают деньги, но не реализуют новые идеи", - считает Гросс.

В этой связи у реэмигранта возникает большой вопрос к правительству Латвии, хочет ли оно развития страны.

"В Брюсселе сказали, что должна быть отдача - 6% внутреннего валового продукта (ВВП) для науки. Если правительство не хочет этого слышать и понимать, то в таком случае невозможно чего-то дождаться. Но тогда надо понимать, что государство будет постепенно разрушаться, так как новое приходит из исследований, в которых можно получить новые идеи и их реализацию", - указал ученый.

Также Карлис Агрис Гросс рассказал, что только общими усилиями можно работать на общее благосостояние и развитие.

"Нельзя бороться за свое маленькое местечко. Латвия настолько мала, что ее нельзя разбивать на маленькие группки. Надо работать вместе, только тогда будут великолепные результаты. И я на это очень надеюсь. Время покажет. Вопрос в том, как сработается новое правительство, поняв, что плюс в каждом рабочем месте, и что можно создать еще больший плюс, сложив всех вместе", - считает Гросс.

"Я хочу изменить систему. Меня, как ученого, все время меняют и тормозят, тормозят, тормозят. Я же все время нахожусь в динамичном состоянии, все время решаю какие-то проблемы. Но система по-прежнему находится в большой и стабильной стагнации", - констатирует ученый.

фото: flickr.com/Celine Manceron