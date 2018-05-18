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Латвийским фермерам все сложнее находить сезонных рабочих. На такие сельхозработы, несмотря на льготы по подоходному налогу, нанимают только 36% необходимых рабочих рук, сообщает Минземледелия.

Поскольку ни молодежь, ни безработные во время сбора урожая трудиться на земле не идут, крупные хозяйства задумываются о привлечении иностранных рабочих.

Между тем, Национальное объединение Visu Latvijai- TB/LNNK отрицательно настроено к ввозу гастарбайтеров в Латвию. Так, представляющий эту партию депутат Сейма Янис Домбрава, ни раз говорил, что не позволит ввозить в Латвию иностранную рабочую силу.

Депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство") не разделяет мнение нацблока, указывая, что в Латвии сейчас уже некому собирать клубнику.

"Я хочу посмотреть, как латыши будут покупать латвийскую клубнику без сезонных рабочих. Сколько она будет стоить, если вообще найдем кого-нибудь, кто ее будет собирать", - написал Пабрикс в своем Twitter.

Es gribu redzēt kā latvieši pirks Latvijas zemenes bez sezonas strādniekiem:). Cik tās maksās,ja vispār kādu atradīsim kas tās lasa. — Artis Pabriks (@Pabriks) 17 мая 2018 г.

Сам Домбрава посоветовал Пабриксу не вмешиваться во внутреннюю политику Латвии, указав, что он уже поработал "на благо" государства, занимая должность министра иностранных дел с 2004 по 2007 год.

"Живи и дальше в полном мигрантов Брюсселе и не пытайся нанести ущерб Латвии еще больше. Хватит того плохого, что в Латвии сделали во времена правления Калвитиса", - написал Домбрава.

Dzīvo arī turpmāk imigrantu pilnajā Briselē, bet nemēģini bojāt Latviju vēl vairāk. Pietiek ar visu slikto, ko Latvijai sadarīji Kalvīša valdības laikā. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 17 мая 2018 г.

Напомним, многие эксперты считают, что уже в ближайшее время Латвия почувствует последствия эмиграции рабочей силы. Минэкономики считает, что необходимо срочно увеличить доступность высококвалифицированной рабочей силы для работодателей в Латвии, так как ситуация становится все более напряженной - количество вакансий квалифицированных работников выросло в несколько раз. В связи с чем ситуация стала критической и в какой-то момент нехватка рабочей силы станет тормозить развитие экономики.

В свою очередь нацблок выступает категорически против ввоза рабочих из-за рубежа. В частности министр юстиции Дзинтарс Расначс указал, что пока его партия находится у власти, она будет делать все возможное, чтобы не допустить ввоза гастарбайтеров в Латвию.

"Пока в правительстве будут представители VL-TB/LNNK, привлечение малоквалифицированной рабочей силы на рынок труда Латвии будет недопустим...Надо ужесточить наказания за контрабанду людей и нелегальное трудоустройство", - с такой непоколебимой позицией выступил министр юстиции Дзинтарс Расначс.