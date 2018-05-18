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В субботу, 19 мая, с 12 до 18 часов в Риге пройдут запланированные работы по ремонту водопровода. Об этом сообщили в Rīgas ūdens.

В этот промежуток времени водоснабжение будет отключено в районе улиц Гертрудес, Матиса и Бруниниеку.

Подробную информацию можно узнать на сайте Rigasudens.lv.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com