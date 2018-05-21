Регулятор: закроем российские телеканалы - породим пиратов (55)

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Общество | 21 мая 2018 года, 21:21

Попытки Сейма ограничить российсикие телеканалы могут стать лакомым куском для пиратских распространителей ТВ-программ и привести к другим неприятным последствиям, предупреждают представители компании Lattelecom и Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Об этом пишет газета Diena.

На прошлой неделе комиссия Сейма по правам человека и общественным делам начала рассматривать поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 90% содержания основного пакета телевизионных услуг должно обеспечиваться на языках стран ЕС.

Инициированные рядом депутатов поправки призваны ограничить вседозволенность российских телеканалов в Латвии. К сожалению, со стороны кажется, что эта борьба стала частью предвыборной кампании, пишет Diena.

Однако все борцы с пропагандой едины в своих упреках в адрес NEPLP, который они считают слишком пассивным и неохотно использующим имеющиеся в его распоряжении законные средства, включая запрет на ретрансляцию, отмечает издание.

Фото из Flickr/Kimberly

Комментарии 55
Garik 5 часов назад
ЭТИ напоминают мне персонажей Мастера и Маргариты - "Прошу заключить меня в бронированную камеру!". Отключите телевизию у СЕБЯ - избавьтесь от Российской пропаганды! И спите себе спокойно с мечтой о могуществе ASV un NATO!
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11 5 часов назад
за 27 лет эти бездарности сняли 3 фильма ,будут их добесконечность показывать спереывами на рекламу и хоровой вой про вековую боль. Даво уже отключились от лателекома.
3
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сл 5 часов назад
ты пупой нацист .
2
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