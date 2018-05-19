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К концу недели в Латвию вернулся антициклон - ожидается сухая и солнечная погода с северным ветром, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В ночь на субботу местами на востоке Латвии еще шли дожди, но в основном в выходные дни по всей стране ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Из-за северного ветра, порывы которого составят 9-14 метров в секунду, температура воздуха будет ниже, чем в рабочие дни.

В субботу температура воздуха составит +14 +16 градусов на побережье и +17 +19 градусов на остальной территории страны, а в воскресенье будет на два-три градуса выше.

В ночь на воскресенье и, возможно, также в ночь на понедельник температура воздуха местами может опуститься ниже +5 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха вновь повысится до +20 +25 градусов, возможно образование дождевых и грозовых туч.