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На прошлой неделе в Риге, Вильнюсе и Таллине цены на горючее выросли на 1-2 цента, свидетельствуют данные агентства LETA.

В пятницу самым дорогим бензин 95-й марки был в Таллине, далее следовала Рига, а самым дешевым бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, самая низкая в Вильнюсе.

, дизельное топливо подорожало на 1,7% до 1,222 евро за литр.

В Вильнюсе как бензин 95-й марки, так и дизельное топливо на автозаправках Circle K на этой неделе подорожали на 1,2%, соответственно до 1,294 евро и 1,213 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,5% до 1,369 евро за литр, дизельное топливо - на 0,8% до 1,299 евро за литр.

Цены на автогаз были на этой неделе стабильными как в Риге, так и в Таллине, соответственно 0,499 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе цена поднялась на 2,3% дВ Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,6% и стоил 1,302 евро за литро 0,621 евро за литр.