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В воскресенье, 20 мая, в связи с продолжением Рижского марафона Lattelecom, который начался 19 мая, в городе действуют значительные транспортные ограничения, в том числе уже с вечера 18 мая движение закрыто по набережной 11 ноября.

С 20:00 часов 18 мая до 6:00 часов 21 мая закрыто движение по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улица Муйтас (за исключением транспортных средств со специальными пропусками).

Остановка и стоянка запрещены уже с 20:00 часов 17 мая.

С 9:30 до 11:00 19 мая закрыто движение транспортных средств на маршруте Семейного забега: набережная 11 ноября – улица Экспорта – улица Муйтас – улица Цитаделес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – разворот напротив улицы Кипсалас – Вантовый мост – улица Кр. Валдемара – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – площадь памятника Свободы (разворот) – улица Калькю – набережная 11 ноября (финиш).

В свою очередь 20 мая с 8:00 до 16:30 движение транспорта закрыто на многих марафонских маршрутах:

Марафонская дистанция: набережная 11 ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 ноября – Каменный мост – улица Кугю – дамба АВ – улица Мукусалас – Карля Улманя гатве – Островной мост – виадук с улицы Краста – улица Краста – набережная 11 ноября – улица Экспорта – улица Ханзас – улица Сканстес – улица Зирню – улица Весетас – улица Малпилс – улица Гростонас – Арена “Рига” (разворот) – улица Гростонас – улица Малпилс – улица Весетас – улица Зирню – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста – улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – Каменный мост – улица Кугю – Дамба АВ – улица Мукусалас – Карля Улманя гатве – Островной мост – виадук с улицы Краста – улица Краста – набережная 11 ноября (финиш).

10–километровая дистанция: набережная 11 ноября (старт) – улица Экспорта – улица Ханзас – улица Пулквежа Бриежа – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост (разворот) – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 ноября (финиш).

6–километровая дистанция: набережная 11 ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 ноября (финиш).

С 8:30 до 16:30 20 мая в случае необходимости транспортное движение будет организовываться в двух направлениях:

по Домской площади;

по ул. Мукусалас;

на участке ул. Сканстес от ул. Ханзас до ул. Зирню;

на участке бульв. Зигфрида Анны Мейеровица от ул. Калькю до ул. Смилшу;

на участке ул. Экспорта от Рижского пассажирского порта до ул. Ханзас.

С 20:00 часов 17 мая до 6:00 часов 21 мая запрещена остановку и стоянку транспортных средств на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас; на параллельной набережной 11 ноября улице со стороны Старой Риги на участке от Полю гате до Яуниела и на ул. Калькю.

Запрет на остановку и стоянку на Домской площади продлится с 10:00 часов 18 мая до 6:00 часов 21 мая.

На марафонских маршрутах установят барьеры безопасности.

В случае неясностей просьба звонить по информационному бесплатному телефонному номеру Центра управления движением 80003600.

Источник: riga.lv