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Депутат Сейма Имант Парадниекс (VL-TB/LNNK) предложил рассмотреть возможность запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь.

Политик заявил, что теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону". Он сослался на исследование теневой экономики, в котором говорится, что самой большой проблемой остаются зарплаты "в конвертах".

По его словам, если часть товаров можно будет приобретать только безналичным расчетом, ценность наличных упадет.

Парадниекс попросил Министерство финансов рассмотреть это предложение. Он допустил, что его можно распространить и на другие товары.

Ранее сообщалось, что Госполиция предложила конфисковывать транспортные средства у пьяных водителей.

Фото: pixabay.com