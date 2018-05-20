Депутат Сейма предложил запретить платить наличными за алкоголь (135)

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Общество | 20 мая 2018 года, 10:02

Депутат Сейма Имант Парадниекс (VL-TB/LNNK) предложил рассмотреть возможность запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь.

Политик заявил, что теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону". Он сослался на исследование теневой экономики, в котором говорится, что самой большой проблемой остаются зарплаты "в конвертах".

По его словам, если часть товаров можно будет приобретать только безналичным расчетом, ценность наличных упадет.

Парадниекс попросил Министерство финансов рассмотреть это предложение. Он допустил, что его можно распространить и на другие товары.

Ранее сообщалось, что Госполиция предложила конфисковывать транспортные средства у пьяных водителей.

Фото: pixabay.com

Комментарии 135
Факт 6 часов назад
В "Вису Латвияй" походу принимают лишь тех, у кого есть справка, что он состоит на учёте у психиатра. Ни в одной другой организации не существует такого количества откровенных дебилов.
3
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Местный. 7 часов назад
Когда мозгов нет. такие пёрлы рождаются.
4
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Майк 7 часов назад
Вот что происходит с мозгом,когда три тыщи зарплата из бюджета капает!
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