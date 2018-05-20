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Вода в море местами ледяная, а в реках и озерах ее температура составляет от +14 до +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С пятницы резко понизилась температура воды на Видземском побережье - до +4 градусов. Немного выше температура воды у Риги и Юрмалы, где холодная морская вода смешивается с теплой водой из рек.

В Вентспилсе и Лиепае температура воды в море также ниже +10 градусов. В Венте и Лиелупе температура воды в воскресенье утром составила +17..+20 градусов, в Айвиексте и Даугаве +16..+19, в Гауе +14..+17, в озерах +14..+18.

Фото: flickr.com/s3ped