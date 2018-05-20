Латвийца осудили на полтора месяца за кражу 15 журналов (34)

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Общество | 20 мая 2018 года, 13:28

Рижский городской суд Латгальского предместья применил меру пресечения в виде лишения свободы на один месяц и 15 дней некому мужчине, который украл 15 журналов из магазина Narvesen, свидетельствует решение суда.

Сообщается, что осужденный украл из магазина Narvesen на Центральном вокзале шесть журналов Privātā Dzīve и девять журналов Kas Jauns.

Помимо заключения мужчине также придется возместить ущерб предприятию Narvesen Baltija в размере 15 евро, а также заплатить 100 евро за предоставленные государством услуги адвоката.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Комментарии 34
местный.3 часа назад
Украл бы миллион, дали бы хорошую должность
Украл бы 10 миллионов, кресло министра.

Тут от обратного.
По мелочам ,нельзя.
По крупному, почёт и уважение.
Страна успеха, как никак.
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Не Лолен3 часа назад
Тех кто пытается провоцировать русских на агрессию,у нас не сажают,а тут журналы украл посадили!Смех и слезы!Наказать конечно надо было,но не в тюрьму сажать,а например,отправить на исправительные работы,уборка улиц там,тд тп,либо штраф выписать какой то!
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Местный.3 часа назад
Иди в воскресную школу, писать на Латышском учись.
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