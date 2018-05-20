Латвийца осудили на полтора месяца за кражу 15 журналов (34)
Общество | 20 мая 2018 года, 13:28
Рижский городской суд Латгальского предместья применил меру пресечения в виде лишения свободы на один месяц и 15 дней некому мужчине, который украл 15 журналов из магазина Narvesen, свидетельствует решение суда.
Сообщается, что осужденный украл из магазина Narvesen на Центральном вокзале шесть журналов Privātā Dzīve и девять журналов Kas Jauns.
Помимо заключения мужчине также придется возместить ущерб предприятию Narvesen Baltija в размере 15 евро, а также заплатить 100 евро за предоставленные государством услуги адвоката.
Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns
Украл бы 10 миллионов, кресло министра.
Тут от обратного.
По мелочам ,нельзя.
По крупному, почёт и уважение.
Страна успеха, как никак.