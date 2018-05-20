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Рижский городской суд Латгальского предместья применил меру пресечения в виде лишения свободы на один месяц и 15 дней некому мужчине, который украл 15 журналов из магазина Narvesen, свидетельствует решение суда.

Сообщается, что осужденный украл из магазина Narvesen на Центральном вокзале шесть журналов Privātā Dzīve и девять журналов Kas Jauns.

Помимо заключения мужчине также придется возместить ущерб предприятию Narvesen Baltija в размере 15 евро, а также заплатить 100 евро за предоставленные государством услуги адвоката.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns