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Начиная с 22 мая в Латвии уменьшится влияние антициклона и местами пройдут дожди, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Понедельник будет теплым и солнечным, а во вторник небо покроется облаками и немного похолодает.

В последующие дни дожди ожидаются в южной и восточной части страны, местами грозы.

В ночь на понедельник еще возможны небольшие заморозки, в последующие ночи температура составит +4..+13 градусов.

Во второй половине дня при солнечной погоде воздух будет прогреваться до +20..+25 градусов, прохладнее будет на побережье. В середине недели возможен порывистый ветер с севера и востока.

Пожароопасность останется высокой.