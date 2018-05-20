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В субботу, 19 мая, медики оказали помощь паре, которую сильно искусала их собственная собака, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Несчастный случай произошел в Земгале, где собака сорвалась с цепи и хозяева пытались ее поймать.

В результате у 63-летнего мужчины были искусаны руки и ноги, а у 59-летней женщины - рука. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Между тем в Латгале на 25-летнего молодого человека тоже напала собака. Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения хотел подойти к животному, но пес укусил его в лицо.

Помощь медиков также понадобилась 35-летней женщине в Видземе, которую укусила змея.

Фото: pixabay.com