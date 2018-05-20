В Земгале собака серьезно искусала своих хозяев (3)
Общество | 20 мая 2018 года, 15:06
В субботу, 19 мая, медики оказали помощь паре, которую сильно искусала их собственная собака, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
Несчастный случай произошел в Земгале, где собака сорвалась с цепи и хозяева пытались ее поймать.
В результате у 63-летнего мужчины были искусаны руки и ноги, а у 59-летней женщины - рука. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Между тем в Латгале на 25-летнего молодого человека тоже напала собака. Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения хотел подойти к животному, но пес укусил его в лицо.
Помощь медиков также понадобилась 35-летней женщине в Видземе, которую укусила змея.
Фото: pixabay.com
Я не очень разбираюсь в собаках, но чтобы она покусала хозяев, - даже пусть и цепная, - ее, наверное, надо довести до этого. Как и любое животное. Наверное, били и обижали?
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" Собака бывает кусачей конечно от жизни " собачей " ". Это надо было ОЧЕНЬ постораться чтобы СВОЯ собака покусала своих хозяев.
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Для деревенских собака ниче не значит,как для городских...
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