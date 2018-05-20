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Все меньше жителей Латвии придают значение тому, сделаны ли купленные ими продукты питания в Латвии. Об этом свидетельствуют данные опроса SKDS.

Согласно результатам опроса, 58% респондентов важно, чтобы продукты питания производились в Латвии. Противоположное мнение выразили 39% опрошенных - для них не имеет значения, где производится потребляемая ими еда.

Удельный вес латвийцев, которым не важна страна-производитель продуктов питания, самый высокий в истории наблюдений SKDS. В прошлом году 36% респондентов указали, что для них не имеет значение страна-производитель еды.

Между тем сократилось число латвийцев, для которых важно, чтобы продукты питания производились в Латвии - в прошлом году оно составило 61% опрошенных. Четыре года назад 67% респондентов было важно, чтобы пищевые продукты производились в Латвии.

Самое большое желание покупать произведенные в Латвии продукты было зафиксировано в 2001 году - его выразили 82% опрошенных.

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