Опрос: сократилось число предпочитающих латвийские продукты питания (29)

фото

Общество | 20 мая 2018 года, 15:21

Все меньше жителей Латвии придают значение тому, сделаны ли купленные ими продукты питания в Латвии. Об этом свидетельствуют данные опроса SKDS.

Согласно результатам опроса, 58% респондентов важно, чтобы продукты питания производились в Латвии. Противоположное мнение выразили 39% опрошенных - для них не имеет значения, где производится потребляемая ими еда.

Удельный вес латвийцев, которым не важна страна-производитель продуктов питания, самый высокий в истории наблюдений SKDS. В прошлом году 36% респондентов указали, что для них не имеет значение страна-производитель еды.

Между тем сократилось число латвийцев, для которых важно, чтобы продукты питания производились в Латвии - в прошлом году оно составило 61% опрошенных. Четыре года назад 67% респондентов было важно, чтобы пищевые продукты производились в Латвии.

Самое большое желание покупать произведенные в Латвии продукты было зафиксировано в 2001 году - его выразили 82% опрошенных.

Фото: pixabay.com

Комментарии 29
Факт 1 час назад
Всегда было накласть, где сделаны продукты. Главное для меня, как потребителя - цена-качество, а в этом компоненте местная продукция сосёт по-полной, потому что или одно, или другое, а вместе у местных это никак не совмещается, ибо жадность.
1
Ответить
Патриот 1 час назад
Латышня как всегда загнула цены. Потом все выбрасывают в мусорник и на зиму покупают лапти, на обувь денег не хватает.
2
Ответить
хохма45 минут назад
Вот ты обломался.Значительная часть молочки принадлежит Российскому бизнесу.
1
Ответить