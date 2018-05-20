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На портале sudzibas.lv появилась жалоба о том, что сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) не обеспечиваются надлежащие трудовые условия, пишет NRA.

В публикации на портале упомянуто депо ГПСС в Бауске. По словам автора жалобы, пожарные не имеют доступа к элементарным средствам для гигиены.

"Были жалобы о работе пожарных, но почему-то ни один сотрудник ГПСС не подал жалобу о трудовых условиях. Например, в баускском депо пожарным не обеспечиваются элементарные средства для гигиены (туалетная бумага, мыло, салфетки и т.д.), а у руководства они есть. Чем оно заслужило такие бонусы? Ужасно, что государство не может обеспечить абсолютный минимум, и работникам ГПСС приходится самим приносить и держать в шкафчике рулон туалетной бумаги и мыло. Уборщица моет пол без каких-либо чистящих средств, простой водой. Такая ситуация везде или только в Бауске?", - говорится в жалобе.

Не так давно Госконтроль сделал замечание ГПСС об организации работы службы. В том числе, было указано, что некоторые новые депо были построены слишком большими и оказалось недостаточно средств для закупки стиральных машин и сушилок белья. По этой причине многим пожарным и спасательным рабочую одежду приходится стирать дома, хотя в новых депо есть специальные помещения, которые предназначены именно для этой цели.

Фото: flickr.com/Valsts policija