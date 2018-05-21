В понедельник в Латвии потеплеет до +24 градусов
Общество | 21 мая 2018 года, 07:02
В понедельник в Латвии сохранится солнечная погода, температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью температура опустится до +3..+10, днем будет +20, +24, на побережье местами до +17 градусов.
В Риге также будет солнечно. Ночью температура опустится до +10 градусов, в пригородах до +5..+8. Максимальная температура днем составит +23 градуса, у моря +19 градусов.
Фото: pixabay.com