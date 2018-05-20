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На портале sudzibas.lv появилась жалоба от некого предпринимателя о проблемах в коммуникации со Службой госдоходов. Об этом пишет NRA.

Бизнесмен раскритиковал СГД по той причине, что он не получает от них ответов и не может связаться с сотрудниками службы.

"В марте зарегистрировал новое предприятие и подал заявку на статус плательщика НДС. До сих пор не получил положительного ответа об активизации номера НДС! Конечно, все пытался упорядочить сам, но ни один работник СГД так и не помог, никто не пошел навстречу! Был даже случай, что один инспектор посоветовал мне написать новое заявление. Он уходил в отпуск и хотел, чтобы с этим разобрался другой сотрудник", - говорится в жалобе.

По словам предпринимателя, когда он пытался объяснить ситуацию руководителю департамента, тот бросил трубку.

"Дозвонился до начальника департамента... тот не дал даже высказать свое мнение, навязывал свою правду, а в конце еще и трубку бросил. Как обычно, до еще более высокопоставленных персон дозвониться невозможно ни в одно время суток. Видимо, чуждо людям в нашей стране отходить от устава и помогать людям. Сожалею, что не послушал знакомых и не открыл предприятие в Эстонии, где после отношения СГД кажется, будто попал в сказку", - указал автор публикации.

Сообщается, что это не первая жалоба, которая связана с коммуникацией между СГД и предпринимателями. Например, недавно стало известно, что производитель птичьего мяса Lielzeltiņi будет судиться с СГД. В 2016 году, когда служба проводила аудит налогов предприятия, у обеих сторон появились разногласия об объеме вычтенного предварительного налога.

Фото: facebook.com/vidgovlv