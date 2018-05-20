Опрос: латвийцы стали тратить больше денег на обед в заведениях общепита (12)
Общество | 20 мая 2018 года, 19:50
На один обед в заведениях общественного питания тратится в среднем 4,67 евро, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного в феврале.
По сравнению с прошлым годом средняя сумма расходов выросла на 10 центов. Самая маленькая сумма расходов на обед в заведении общественного питания зафиксирована в 2006 году, когда обед стоил в среднем 3,33 евро.
Вторая самая маленькая сумма была после кризиса в 2010 году - 3,98 евро. Самая большая сумма расходов на обед была зафиксирована в 2015 году - 5,06 евро.
Фото: flickr.com/Kotainoodle
Арифметика-22 рабочих дня +- грубо по пятерке больше стохи и это только на обед а есть еще и завтрак с ужином и что остаеться да еще коммуналка с гулькин нос большинству -успех так и прет
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Заголовок и смысл статьи абсолютно не соответствуют друг другу. В статье говорится о том, что выросли цены на обеды в общепите.
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так и в СМИ острая нехватка грамотных специалистов.
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