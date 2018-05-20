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В воскресенье, 20 мая, с Рижского марафона в больницу доставили четырех участников соревнований, у которых возникли проблемы с самочувствием, сообщили организаторы мероприятия.

Согласно предоставленной организаторами информации, бегуны были доставлены в больницу для дополнительных проверок и получения помощи, связанной с перегревом и легкими травмами.

В целом Рижский марафон Lattelecom на разных дистанциях собрал рекордное число участников - 37 645 тысяч бегунов из Латвии и других 78 стран. В субботу, на детском дне Rimi собрались 12 000 участников вместе с семьями.

В Рижском марафоне участвовали 33 402 бегуна из Латвии и 4243 иностранца. Организаторы мероприятия считают, что экспортный потенциал и экономическое влияние марафона растет.

Ранее сообщалось, что в рамках ежегодного Рижского марафона среди мужчин новый рекорд установил Цедат Аяна из Эфиопии. Аяна достиг финиша через два часа, десять минут и 59 секунд, между тем кениец Силас То закончил марафон вторым на 13 секунд позже эфиопа. Третьим в мужской конкуренции финишировал гражданин Кении Джозеф Кйенго Муновики, победивший в марафоне в 2017 году.