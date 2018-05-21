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Уже в июне этого года два жителя Латвии уедут в Канаду, где им предлагаются выгодные рабочие условия, а до осени к ним планируют присоединиться еще десять латвийцев. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

Выгодные рабочие условия латвийцы нашли у канадского предприятия JD Irving, которое занимается лесозаготовкой и переработкой. Предприятию требуются операторы лесозаготовительной техники или так называемые операторы харвестера (харвестер - уборочная техника). Там латвийцам обещают зарплату в размере 60 000 канадских долларов и обеспеченное место жительство на три месяца. Однако сами канадцы не заинтересованы только в сезонных рабочих, поэтому для того, чтобы там работать, латвийцам нужно туда переселяться.

В то же время латвийские лесопереработчики испытывают нехватку квалифицированных операторов харвестера. В Латвии им готовы платить 2000 евро за 12-ти часовой рабочий день, однако, похоже, что рабочие условия в Канаде для латвийцев более привлекательны, поскольку предприятие JD Irving в целом уже получило заявки от 18 латвийцев, причем как от тех, кто работает в Латвии, так и от тех, кто работает за ее пределами, отмечает Latvijas avīze.

Как указал исполнительный директор Латвийской ассоциации независимых лесопереработчиков Артурс Буконтс, нехватка специалистов привела к тому, что в отрасли лесопереработки зарплаты достигли докризисного уровня.

"Все реже профессия оператора лесозаготовительной техники "передается по наследству". Если тебе, сидя в старом тракторе, нужно только "пахать", то пожелал бы ты такой судьбы своим детям? Одни деньги тоже не решат ситуацию – по нашим данным, средняя брутто-зарплата операторов харвестера составляет 2000 евро в месяц. Конечно, все зависит от сезона, однако, чтобы нанять на работу человека, ему нужно платить все больше и больше, и все это должно быть законно. Поэтому, в отрасли лесоразработки цены за кубометр достигли докризисного уровня", - рассказал Буконтс.

Тем временем в Канаде также испытывают нехватку операторов лесозаготовительной техники, поэтому готовы привлекать иностранных рабочих.

"Латвийских рабочих мы привлекаем только по одной причине – в Восточной Канаде, в провинции Нью-Брансуик у нас нет операторов лесозаготовительной техники, в том числе, операторов харвестера и водителей тяжелой техники. Чтобы решить эту проблему, мы берем людей с улицы и сами их обучаем, а также ездим в другие страны и ищем квалифицированных работников. Проблема возникла из-за того, что так называемое "послевоенное поколение" уже уходит на пенсию и не хватает тех людей, которые могли бы их заменить", - рассказал руководитель отдела управления персоналом канадской компании JD Irving Дейв Корбертс.

Он также отметил, что в канадской провинции Нью-Брансуик практически нет учебных заведений по подготовке нужных специалистов.

"В Латвии есть несколько школ, где можно освоить профессию оператора харвестера, а в Нью-Брансуике – только одна. Также имеют место демографические проблемы – сейчас в семьях рождается только один или два ребенка, когда раньше у людей было по четыре-пять детей", - признал Корбертс.

Он также рассказал, что Латвия – это отличное место, где можно найти квалифицированных рабочих, которые, "по каким-либо причинам хотят попробовать свои силы, работая в Канаде". Также, по его словам, в Канаде в отрасли лесопереработки уже работают люди из Румынии и Украины.

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