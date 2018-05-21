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Латвия занимает третье место в Евросоюзе в рейтинге самых работающих наций. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития, пишет jauns.lv.

Так, согласно последним данным, латвийцы работают по 1910 часов в год. Таким образом, Латвия обогнала своих недальних соседей – Польшу, где работают на 18 часов меньше.

Тем временем восточный сосед Латвии – Россия – в списке стран Организации экономического сотрудничества и развития по количеству рабочих часов занимает 5-е место (1974 часов в год).

Тем временем первое место в мировом рейтинге занимает Мексика с 2225 рабочими часами, а второе - Коста-Рика, где трудятся по 2212 часов. За ними следуют Южная Корея (2069 рабочих часов в год) и Греция (2035 часов).

Так, в Южной Корее 68-часовая рабочая неделя, то есть рабочий день длится более чем 13 часов (с учетом того, что выходные не являются рабочими днями). В свою очередь, одна из самых драматичных ситуаций наблюдается в Японии, где люди в буквальном смысле умирают на рабочем месте.

"Смерть от переработки" так широко распространена в Японии, что для обозначения этого явления придумали специальное слово – "кароси". В период с 2015 по 2016 год было зарегистрировано 1456 "кароси" или смертей на рабочем месте.

Однако в европейских странах совершенно иной порядок в отношении продолжительности рабочего времени - например, только в Бельгии допустимо работать по 48 часов в неделю. В Латвии официально разрешено работать 40 часов в неделю, однако уже сейчас на портале manabalss.lv идет сбор подписей за введение 32-часовой рабочей недели, как в Австрии и Финляндии.

Сбор подписей был начат в декабре 2016 года, и за неполные полтора года было собрано более 8100 подписей. Напомним, для того, чтобы подать инициативу на рассмотрение в Сейм, необходимо собрать 10 000 подписей. Однако некоторые критики инициативы предупреждают, что при таком раскладе в Латвии может снизиться и размер заработной платы.

Соотношение рабочих часов среди стран Организации экономического сотрудничества и развития:

Мексика (2225 рабочих часов) Коста-Рика (2212 рабочих часов) Южная Корея (2069 рабочих часов) Греция (2035 рабочих часов) Россия и Чили (1974 рабочих часов)

Фото: pixabay.com