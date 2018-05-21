Латвийцы – одни из самых работящих людей в ЕС (+ОПРОС) (13)

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Общество | 21 мая 2018 года, 10:21

Латвия занимает третье место в Евросоюзе в рейтинге самых работающих наций. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития, пишет jauns.lv.

Так, согласно последним данным, латвийцы работают по 1910 часов в год. Таким образом, Латвия обогнала своих недальних соседей – Польшу, где работают на 18 часов меньше.

Тем временем восточный сосед Латвии – Россия – в списке стран Организации экономического сотрудничества и развития по количеству рабочих часов занимает 5-е место (1974 часов в год).

Тем временем первое место в мировом рейтинге занимает Мексика с 2225 рабочими часами, а второе - Коста-Рика, где трудятся по 2212 часов. За ними следуют Южная Корея (2069 рабочих часов в год) и Греция (2035 часов).

Так, в Южной Корее 68-часовая рабочая неделя, то есть рабочий день длится более чем 13 часов (с учетом того, что выходные не являются рабочими днями). В свою очередь, одна из самых драматичных ситуаций наблюдается в Японии, где люди в буквальном смысле умирают на рабочем месте.

"Смерть от переработки" так широко распространена в Японии, что для обозначения этого явления придумали специальное слово – "кароси". В период с 2015 по 2016 год было зарегистрировано 1456 "кароси" или смертей на рабочем месте.

Однако в европейских странах совершенно иной порядок в отношении продолжительности рабочего времени - например, только в Бельгии допустимо работать по 48 часов в неделю. В Латвии официально разрешено работать 40 часов в неделю, однако уже сейчас на портале manabalss.lv идет сбор подписей за введение 32-часовой рабочей недели, как в Австрии и Финляндии.

Сбор подписей был начат в декабре 2016 года, и за неполные полтора года было собрано более 8100 подписей. Напомним, для того, чтобы подать инициативу на рассмотрение в Сейм, необходимо собрать 10 000 подписей. Однако некоторые критики инициативы предупреждают, что при таком раскладе в Латвии может снизиться и размер заработной платы.

Соотношение рабочих часов среди стран Организации экономического сотрудничества и развития:

  1. Мексика (2225 рабочих часов)

  2. Коста-Рика (2212 рабочих часов)

  3. Южная Корея (2069 рабочих часов)

  4. Греция (2035 рабочих часов)

  5. Россия и Чили (1974 рабочих часов)

Фото: pixabay.com

Комментарии 13
Патриот 3 часа назад
Брехня!!!!!! Латыши по своей природе без мозгов, но траншеи роют хорошо когда стоишь над ними, а вот починить лопату не могут в связи с отсутствием ума.
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забыли уточнить3 часа назад
работают они руками растущими из ж-пы
2
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Светлана3 часа назад
"...Девять-девять, восемь-восемь,
Снисхождения не просим,
Трудимся, как негры на плантациях!"

Это только учетное время. А наши бизнесмены работают годами без выходных и отпусков и в сверхурочное время. Всегда на телефоне, всегда в стрессе, всегда готов сорваться и бежать на работу - исправлять, разбирать, разруливать. А у кого круглосуточный бизнес, тот и ночью спит в пол-глаза. И в отпуске на пляже в Гпеции он не может расслабиться. И знойной итальянской ночью он видит сон, что ему звонят с работы!

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