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Четыре года подряд хоспис святой Софии при благотворительном фонде "Вера. Надежда. Любовь" организовывал летний двухнедельный лагерь для детей с особыми потребностями. Этот небольшой срок для многих детей становился важным толчком в развитии, благодаря интенсивности занятий, профессионализму специалистов, отдалённости от городской суеты, весёлым мероприятиям и общему стремлению помочь. Именно этого толчка не хватает многим ребятам – кому-то, чтобы начать сидеть, кому-то – ходить, кому-то – говорить.

Лагерь этого года будет пятым, но для того, чтобы он состоялся, необходимо собрать внушительную сумму денег – около 28000 евро, которая включает в себя оплату аренды помещений для размещения семей и проведения занятий и четырёхразовое питание в течение двух недель. Просим Вашей помощи в сборе средств для проведения лагеря!

Детский развивающий центр при благотворительном фонде «Вера, Надежда, Любовь» находится по адресу: г. Рига, ул. Тербатас 83Б. Время работы – с 10.00 до 18.00 по рабочим дням. Телефон: +37125660365.

Помочь можно, перечислив средства на указанные ниже счета:

Получатель: Svētās Sofijas bērnu hospis Sabiedriskais fonds

Рег. №: 40008218337 NORDEA Номер счета: LV64NDEA0000084106742 SWIFT / BIC: NDEALV2X SWEDBANK Номер счёта: LV36HABA0551043256713