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Изменение слуха - это одна из наиболее острых проблем здравоохранения в мире. В Латвии каждый пятый человек страдает от ухудшения слуха. В большинстве случаев ухудшение слуха происходит постепенно, и человек долгое время может этого не замечать, а неспособность что-то расслышать списывает на усталость, невнятную речь собеседника или шумную обстановку.

Но, к сожалению, проблема сама по себе не исчезает. Оставленные без внимания изменения слуха имеют тенденцию к ухудшению. Сначала люди не слышат тихих звуков. Затем становится утомительно понимать слова на улице или в шумном кафе, а потом и дома в тихой обстановке.

Какие признаки указывают на изменения слуха?

Человек слышит, но не разбирает речь;

Часто переспрашивает;

В шумной обстановке трудно понимает сказанное;

Слишком громко слушает радио или ТВ;

Дискомфорт при разговоре по телефону;

Звуки пения птиц, капающей воды, тиканья часов исчезли (не воспринимаются).

Если совпадают два или более признака, рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Специалиста вы сможете найти в слуховом центре Labākas Dzirdes Centrs. К тому же, с 21 мая до 30 июня этого года действует особое предложение - БЕСПЛАТНАЯ консультация у квалифицированного специалиста по слуху. Записаться к специалисту можно по телефону 205-502-86.

ЛОР или специалист по слуху – к кому обратиться?

Важно отметить, что в случае заболеваний уха (боль в ушах, закладывает уши, течет ухо и т.п.), за помощью следует обращаться к отоларингологу (ЛОР).

Однако? если речь идет об ухудшении слуха, то в этом случае поможет специалист по слуху, который, основываясь на индивидуальных результатах проверки слуха, предложит решение для улучшения слуха, а в случае необходимости – подберет и настроит слуховые технологии.

Современные слуховые аппараты – полностью цифровые, их можно индивидуально настроить в соответствии с особенностями слуха. Кроме того, они миниатюрны и могут быть незаметны, обеспечивая при этом качественный естественный звук и комфортное пользование.

Почему важно использовать слуховые аппараты?

Правильно подобранные и настроенные специалистом цифровые слуховые аппараты дают возможность снова хорошо слышать, существенно замедляют дальнейшее ухудшение слуха и сохраняют активность клеток мозга.

Согласно статистике, слух снижается на 10-12% в год! Почему? Потому что волоски, которые расположены во внутреннем ухе и способствующие передаче звука, также как и волокна ковра, со временем истончаются, и больше не могут передавать звук туда, куда нужно. Если не стимулировать их работу, они умирают и происходит потеря слуха.

Поэтому, важно использовать цифровые слуховые аппараты, так как они создают импульсы для волосков, стимулируют их и сохраняют слух.

Если Вы заметили, что у вас или у ваших близких ухудшился слух, не откладывайте посещение специалиста! Своевременно оказанная помощь даст больше возможностей реабилитировать слух и предотвратить его дальнейшее ухудшение.

Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЙ визит по телефону 205-502-86 или приходите в Labākas Dzirdes Centrs на улице Бривибас, 169.

Начните слышать хорошо уже сегодня!