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Самым популярным наркотиком среди латвийской молодежи остается марихуана, однако появилась и новая тенденция — употребление рецептурного медикамента Xanax (алпразолам, Ксанакс). Как рассказал ментор созданного при Детской больнице Центра подросткового ресурса Нил Константинов, данное вещество становится все более популярным в школах Риги.

На этой неделе центр начинает полноценную работу, его целью заявлено оказание бесплатной и качественной помощи подросткам. На данный момент на программу подписались уже 37 подростков из Риги — 30 мальчиков и семь девочек.

За неполный месяц специалисты получили уже примерно 65 звонков от родителей, опекунов, соцработников и других приближенных к подросткам людей.

Чаще всего (78% случаев) их волновало чрезмерное "сидение" в мобильных телефонах.

В 53% случаев проблемой являлось и злоупотребление временем, проводимым за компьютером.

У каждого третьего подростка — риск зависимости от курения, у каждого пятого — болезненное переедание.

Согласно отчету Европейского центра наркотиков и наркомании за 2017 год, "травкой" балуется 14,5% молодых латвийцев. Марихуана — самый распространенный в стране наркотик, и констатированы даже 64-летние жители, увлекающиеся им.

В возрастной группе от 25 до 34 лет марихуану курят 6,6% населения, от 35 до 44 лет — 1,3%, сообщает LETA.

Популярность других наркотиков значительно ниже — например, кокаин употребляют лишь 2,2% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, экстази — 1,4%, а амфетамин — 1,1%, отмечается в докладе.

В 2015 году 175 латвийцев официально лечились от марихуановой зависимости, из них 139 человек — первый раз.