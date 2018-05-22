Воры оставили сотни участников Рижского марафона без медалей (10)

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Общество | 22 мая 2018 года, 08:32

Несколько сотен участников Рижского марафона Lattelecom остались без медалей, так как их выкрали злоумышленники, об этом свидетельствует информация на домашней странице марафона.

"Воришки нас застали врасплох, значительно опустошив резервы медалей", - пишут организаторы.

Заслуженные медали не получили несколько сотен участников полумарафона, участников дистанций на 10 и 6 км.

Участников мероприятия, которые не получили своих медалей призвали заполнить анкету Рижского марафона на домашней странице. Позднее организаторы обещают медали вручить лично.

Напомним, всего в различных дистанциях в Рижском марафоне Lattelecom приняли участие рекордное количество участников - 37 645 бегунов из 78 стран.

Фото: lattelecomrigasmaratons.lv

Источник: kasjauns.lv
Комментарии 10
Тани4 часа назад
Ну и тут мы обосрались!
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Рижанка 4 часа назад
Во и тут выделенные несчастные разделили . Главное ЭФИОПИИ хватило , а наши обойдутся как всегда . Ребята пора привыкнуть .
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Вор3 часа назад
На сувениры, на продажу. Плюс воровство это тоже спорт.
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