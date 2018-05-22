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Несколько сотен участников Рижского марафона Lattelecom остались без медалей, так как их выкрали злоумышленники, об этом свидетельствует информация на домашней странице марафона.

"Воришки нас застали врасплох, значительно опустошив резервы медалей", - пишут организаторы.

Заслуженные медали не получили несколько сотен участников полумарафона, участников дистанций на 10 и 6 км.

Участников мероприятия, которые не получили своих медалей призвали заполнить анкету Рижского марафона на домашней странице. Позднее организаторы обещают медали вручить лично.

Напомним, всего в различных дистанциях в Рижском марафоне Lattelecom приняли участие рекордное количество участников - 37 645 бегунов из 78 стран.

Фото: lattelecomrigasmaratons.lv