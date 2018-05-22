Иесалниекс сравнил нацблок с националистами других стран (14)

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Общество | 22 мая 2018 года, 08:51

Парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс сравнил Национальное объединение VL-TB/LNNK, в котором он состоит, с националистами других государств.

"По сравнению с другими националистами Нацобъединение представляют "абсолютно умеренные центристы". Но так или иначе нас называют "чересчур радикальными". Немного смешно", - написал Иесалниекс.

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Как сообщалось, согласно исследованию международной организации CIVICUS, из-за усиления позиций Национального объединения VL-TB/LNNK уровень демократии в Латвии снизился с "открытого" до "ограниченного".

Комментарии 14
Человек3 часа назад
Я вот никак не пойму, до чего нужно докатится, что бы идти в русский сайт и там разносить свою блевотину - такое может только очень больной, одинокий и жизню обиженный и опущенный человек.
Но еще больше я непонимаю, почему этим дебилам (Patriot, Latviešu Patriots) кто то отвечает, почему кто то опускается до его уровня?
Их нужно вообще полностью игнорировать, и им станет неинтересно пукать, но каждый ваш ответ дает им удовлетворение.
Просто будте умнее и проходите их мимо, незамечая и они отвянут от скуки.
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Просто4 часа назад
Полный придурок. Пытается сравнить свою долбонутость и радикализм . А не сильно ли мягко поступает он и его объединение,а может ещё больше"гайки закрутить",а как бы ещё выслужиться,чтобы угодить хозяину,как-бы стать ещё более преданным патриотом....
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Просто так3 часа назад
Я давно не читаю их комменты, сразу листаю мимо. Я убеждена, что это проплаченные тролли. Люди сидят, пишут и деньги зарабатывают. А наши ответы им в этом помогают. Чем больше реакции, тем лучше им.
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