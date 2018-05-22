Иесалниекс сравнил нацблок с националистами других стран (14)
Общество | 22 мая 2018 года, 08:51
Парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс сравнил Национальное объединение VL-TB/LNNK, в котором он состоит, с националистами других государств.
"По сравнению с другими националистами Нацобъединение представляют "абсолютно умеренные центристы". Но так или иначе нас называют "чересчур радикальными". Немного смешно", - написал Иесалниекс.
Как сообщалось, согласно исследованию международной организации CIVICUS, из-за усиления позиций Национального объединения VL-TB/LNNK уровень демократии в Латвии снизился с "открытого" до "ограниченного".
Но еще больше я непонимаю, почему этим дебилам (Patriot, Latviešu Patriots) кто то отвечает, почему кто то опускается до его уровня?
Их нужно вообще полностью игнорировать, и им станет неинтересно пукать, но каждый ваш ответ дает им удовлетворение.
Просто будте умнее и проходите их мимо, незамечая и они отвянут от скуки.