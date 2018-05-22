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Парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс сравнил Национальное объединение VL-TB/LNNK, в котором он состоит, с националистами других государств.

"По сравнению с другими националистами Нацобъединение представляют "абсолютно умеренные центристы". Но так или иначе нас называют "чересчур радикальными". Немного смешно", - написал Иесалниекс.

Как сообщалось, согласно исследованию международной организации CIVICUS, из-за усиления позиций Национального объединения VL-TB/LNNK уровень демократии в Латвии снизился с "открытого" до "ограниченного".