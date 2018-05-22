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Национальное объединение VL-TB/LNNK решило выдвинуть кандидатом в премьеры на выборах Сейма 13-го созыва депутата Европарламента Роберта Зиле.

В своем первом обращении в качестве кандидата в премьеры Зиле подчеркнул, что для него выдвижение на такой высокий пост в год столетия Латвии не только большая честь, но и большая ответственность.

"Это ответственность перед семьей и близкими, перед латышским народом и перед Латвией как государством", — подчеркнул Зиле.

Он напомнил, что приоритетами программы Нацблока являются поддержка семей, латышскость и безопасность.

По словам Зиле, голосуя за Нацобъединение, избиратель делает ответственный выбор в пользу сильной Латвии, сильной семьи и того, "чтобы каждый латыш чувствовал себя как дома".

Как сообщается на сайте партии, Робертс Зиле готов сложить мандат депутата Европарламента, если Нацобъединению после выборов доверят формирование правительства.

Фото: flickr.com/european_parliament