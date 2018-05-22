Зиле: при нацблоке латыши будут чувствовать себя в Латвии, как дома (27)

фото

Общество | 22 мая 2018 года, 11:30

Национальное объединение VL-TB/LNNK решило выдвинуть кандидатом в премьеры на выборах Сейма 13-го созыва депутата Европарламента Роберта Зиле.

В своем первом обращении в качестве кандидата в премьеры Зиле подчеркнул, что для него выдвижение на такой высокий пост в год столетия Латвии не только большая честь, но и большая ответственность.

"Это ответственность перед семьей и близкими, перед латышским народом и перед Латвией как государством", — подчеркнул Зиле.

Он напомнил, что приоритетами программы Нацблока являются поддержка семей, латышскость и безопасность.

По словам Зиле, голосуя за Нацобъединение, избиратель делает ответственный выбор в пользу сильной Латвии, сильной семьи и того, "чтобы каждый латыш чувствовал себя как дома".

Как сообщается на сайте партии, Робертс Зиле готов сложить мандат депутата Европарламента, если Нацобъединению после выборов доверят формирование правительства.

Фото: flickr.com/european_parliament

Комментарии 27
Домовой1 час назад
Если перевод его выражения точен: " "чтобы каждый латыш чувствовал себя как дома". То НЕ ДАЙ Бог ТАКОГО слабомыслящего премьера. Что значит " как "? Разве латыши в гостях живут или в гостинице, Хозяином в которой якобы " правящая национальная коалиция "? Или " как дома " УЖЕ обозначает, что латвийцы давно живут на земле проданной правящей коалицией в счёт погашения взятых долгов у европейских банков? Получается что-то вроде того ( если Зиле продал нам секрет правящих ?): " Можете ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА, но не забывайте, что вы в гостях и земля эта УЖЕ не ваша ".
Ответить
Карина1 час назад
Давно пора уже начать собрать по грядкам и сортирам Европы патриотов обратно на хутора. Шведские землевладельцы, литовские и немецкие торговцы ждут вас.
Разыскать и вернуть на родину, по приезду забрать паспорта.

А без реальных действий Зиле это всё слова, одно бла бла бла.
3
Ответить
А зачем1 час назад
Засорять дерьмом прекрасный край?
2
Ответить