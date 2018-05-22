Общество |

Половина латвийцев выступают за дальнейшее проведение в Латвии шествий против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании LNT.

Так, 50% латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет высказались за проведение подобных шествий, пишет skaties.lv. Тем временем 40% выступают против и считают, что такие шествия разрешать нельзя. В свою очередь, у 10% опрошенных нет конкретного мнения по этому вопросу.

Между тем, как ранее, комментируя прошедшее шествие 1 мая, в интервью телеканалу LNT заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, действия "прокремлевских деятелей" создают серьезных риски для безопасности государства.

Министр заявил, что связывает активность "прокремлевских деятелей" с приближением парламентских выборов. Глава МВД также выразил опасение, что шествия против перевода школ на латышский язык обучения могут привести к провокациям.

"Деятельность прокремлевских деятелей создает риски для национальной безопасности. Лозунги, озвученные во время митингов, совпадают с распространяемой Россией пропагандой о том, что в Латвии дискриминируется русскоязычное население .[...] Число участников данных митингов растет, и в какой момент из-за этого могут возникнуть провокации, что может повлечь за собой серьезные последствия", - указал министр.

Напомним, 1 мая в Риге состоялось шествие "Первомайская демонстрация", направленное против перевода школ на латышский язык обучения, а также против начала обучения в первом классе с шести лет и против оптимизации школьной сети.

По подсчетам полиции, в шествии приняли участие около 5000 человек.