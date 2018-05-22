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19 мая около 22:00 работники центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о нескольких туристах, которые в одном из кафе Вецриги имитировали секс с куклой.

Вызвавшая полицию женщина указала приезжим на их неадекватное поведение. Мужчины не прислушались к словам очевидицы, после чего разгорелся конфликт.

Женщина пояснила полицейским, что сидела в кафе со своим несовершеннолетним сыном. По ее словам, за соседним столиком расположились туристы из Великобритании, которые выпили и стали имитировать секс с надувной куклой.

В момент появления полиции иностранцы мирно сидели за своим столиком, а надувную куклу они сдули и отложили в сторону. Мужчины пояснили, что организовали другу мальчишник и не знали, что своими действиями могут кому-то помешать.

С туристами проведена беседа, после чего они извинились и перед женщиной и перед ее сыном.