В парике и на каблуках: парень удивил Сейм своим видом (64)

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Общество | 22 мая 2018 года, 12:51

На протяжении восьми лет Сейм предоставляет молодым людям возможность попробовать себя в роли депутатов парламента. В этом году участников проекта «Молодежный Сейм» удивил 19-летний Рой Роджерс Линкевичс, который пришел в парламент на высоких каблуках, при этом на голове у парня был парик, пишет nra.lv.

Как сообщает журнал Privātā Dzīve, Рой решил прийти в Сейм в таком виде, чтобы высказать свое мнение о гомосексуалистах. По его словам, представители секс-меньшинств в Латвии должны иметь те же права, что и остальные жители страны.

«Я надел серый костюм, как те должностные лица, которые 13 лет назад лишили меня прав на создание семьи в Латвии. Изменена конституция, в которой уточняется, что брак - это союз между женщиной и мужчиной», - отметил молодой человек.

Парень заявил, что является открытым геем, и его сердце уже занято.

«Свои отношения я не скрываю, но и не демонстрирую», - сказал Рой.

Мероприятие «Молодежный сейм» проходит ежегодно. Чтобы стать депутатами, подростки и молодые люди приглашаются принять участие в виртуальных выборах на интернет-платформе www.jauniesusaeima.lv.

#JauniešuSaeima // : Ernests Dinka, Saeima

Публикация от roy rogers (@boitoiroi)

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Фото: instagram.com/boitoiroi/

Комментарии 64
Ну-ну...3 часа назад
Это полный пиздец, ребята....
4
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а4 часа назад
разве наш министр не пример того что Латвия очень толерантна по отношению к геям, ему даже разрешено содержать жену-мужа у себя секретарём и ездить по всему миру за счет налогоплательщиков, традиционной семье такое во властных структурах запрещено, заклюют
3
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Десант 4 часа назад
Уже задолбали новости о этих 3,14дарасов... Мне похрен, пускай долбятся с кем хотят и как хотят! Главное без публичной демонстрации!!!
3
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