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На протяжении восьми лет Сейм предоставляет молодым людям возможность попробовать себя в роли депутатов парламента. В этом году участников проекта «Молодежный Сейм» удивил 19-летний Рой Роджерс Линкевичс, который пришел в парламент на высоких каблуках, при этом на голове у парня был парик, пишет nra.lv.

Как сообщает журнал Privātā Dzīve, Рой решил прийти в Сейм в таком виде, чтобы высказать свое мнение о гомосексуалистах. По его словам, представители секс-меньшинств в Латвии должны иметь те же права, что и остальные жители страны.

«Я надел серый костюм, как те должностные лица, которые 13 лет назад лишили меня прав на создание семьи в Латвии. Изменена конституция, в которой уточняется, что брак - это союз между женщиной и мужчиной», - отметил молодой человек.

Парень заявил, что является открытым геем, и его сердце уже занято.

«Свои отношения я не скрываю, но и не демонстрирую», - сказал Рой.

Мероприятие «Молодежный сейм» проходит ежегодно. Чтобы стать депутатами, подростки и молодые люди приглашаются принять участие в виртуальных выборах на интернет-платформе www.jauniesusaeima.lv.

Фото: instagram.com/boitoiroi/