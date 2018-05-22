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Премьер-министр Марис Кучинскис обратится к коалиционным партиям с требованием остановить планируемые изменения в законе, которые позволят Сейму принимать решения об утверждении и освобождении от должностей всех членов совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Как премьер заявил в эфире LTV, предлагаемые изменения ему представляются «неподготовленными и опасными». Данная норма направлена против руководителей департаментов FKTK, при освобождении которых от должностей в работе комиссии может наступить хаос.

В свою очередь идею ввести ограничения на два срока полномочий для членов совета FKTK премьер поддерживает.

Кучинскис отметил, что перед FKTK стоит важная задача по надзору за самоликвидацией ABLV Bank. Процесс согласования документации о самоликвидации банка еще продолжается, но руководитель FKTK Петерс Путниньш обещал, что ответа комиссии можно ждать в мае.

По словам премьера, худшее, что может произойти, это инициирование неплатежеспособности ABLV Bank другим способом. Кучинскис отметил, что известны лица, которые ждут возможности подключиться к этому процессу и получить «ценный кусок», поэтому важно, чтобы FKTK тщательно контролировала процессы в банке.