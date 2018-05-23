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Национальная радикальная группировка Tēvijas sargi ("Стражи Отечества") в соцсетях выразили недовольство идеей о том, что латыши и русскоязычные могут дружить между собой, пишет nra.lv.

Организация не скрывает своего недовольства картинкой в Facebook, на которой написан слоган "Нет плохой нации, есть плохие люди", и которая призывает латышей и русских жить дружно.

"В последние дни в Facebook активно распространяется картинка с обнявшимися человечками в цветах латвийского и российского флага, на русском и латышском языке призывающая жить дружно. Печально видеть, что этим активно делится латышская публика. Судя по всему, это, возможно, очередная пророссийская пропагандистская кампания по манипуляции общественным мнением", - сказано в сообщении.

По мнению членов организации Tēvijas sargi это плохо, что люди ведутся на такие уловки.

"К сожалению, за этим призывом в большинстве случаев скрывается то, что уже знаем о "дружбе народов" с советских лет, когда это означало принудительную вежливость и сдержанность по отношению к любому русскоговорящему приезжему, даже столкнувшись с бессовестностью и унизительным отношением, так как в противном случае - репрессии", - говорится в публикации.

Tēvijas sargi считают, что празднование 9 мая и тому подобные вещи будут продолжаться до тех пор, пока латыши хотят "дружить" с русскими.

"Расклад сил не изменится, пока будет так много невнимательных и необдуманных, помогающих распространять "красный русский туман" и готовых дружить, в обход "недружественных и неудобных", - пишут активисты.

Пользователи соцсети в комментариях к данной публикации пишут, что не разделяют взглядов национал-радикальной организации, многие назвали это "дефицитом внимания" и продолжением конфронтации.