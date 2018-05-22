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Проект "Neoрифма" организует конкурс «Битва поэтов» и призывает желающих проверить свои творческие способности и присылать заявки для участия в состязании.

Проект "Neoрифма" помогает молодым поэтам Латвии, пишущим стихи на русском языке, выйти из тени и заявить о себе. Проект стартует в качестве конкурса (Битвы поэтов), но в дальнейшем планирует развиваться как полноценное сообщество и не ограничиваться только конкурсом. В нем поэты будут соревноваться в чтении своих произведений, в силе слога, подаче, харизме, работе на камеру и признании зрителя.

«Идея возникла давно, Мы с моим другом и соорганизатором Дмитрием хотели делится своими стихами, но не смогли найти платформы для реализации своих планов, долгое время печатались в интернете, но желание выступать вживую не проподало, а полноценного конкурса или подобного проекта у нас нету, так и родилась идея объединить и собрать единомышленников и просто людей которые хотят поделится своим творчеством», - пишет один из соавторов идеи Вячеслав.

Призы за победу в финале: за 1-ое место - Издание авторского сборника стихов с тиражом. За 2-ое место - Съёмка клипа на своё произведение. Плюс различные спонсорские призы в течении сезона.

«Мы успешно провели 2 концерта в марте и апреле конкурс набирает обороты, в этом месяце уже 24 мая в 20:00 мы переезжаем на новое место с большей вместимостью на втором этаже клуба Moonshine, мы будем ждать всех любителей поэзии и людей желающих провести хорошо время на втором 1/4 финале нашего проекта, где выступят 6 поэтов из которых 2 зарубежных гостя. В 1/2 финал пройдут лишь четверо. Решение принимают в трехстороннем порядке; судьи, зал, а так же мы как организаторы», - сказано в сообщении.

Для заявок на участие необходимо отправить видео до 1 минуты с исполнением своего стиха, а также два стихотворения в текстовом формате и тему, в которой желаешь принять участие. А также свои фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и несколько строк о себе на наш e-mail neorifma.lv@gmail.com

Для гостей концертов необходимо присылать фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона на наш e-mail neorifma.lv@gmail.com. Также отмечайся в мероприятии на странице Facebook.