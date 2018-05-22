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Латвийский журналист и публицист Лато Лапса обратился в Министерство обороны с просьбой получить доступ к списку премированных чиновников ведомства. Его просьба была удовлетворена, однако изучить список он смог только в присутствии трех сотрудников Минобороны, которые наблюдали за всеми действиями Лапсы. Об этом сам журналист рассказал в своем Twitter.

"Я видел разное, но такое, что ты, человек, приходишь в Министерство обороны ознакомиться со списком премированных чиновников и рядом с тобой сажают ТРОИХ особ, которые 45 минут таращат шесть своих глаз на то, как ты, человек, изучаешь список на мониторе компьютера… Да, в богатом государстве живем", - написал Лапса.

Es visu ko esmu redzējis, bet tas, ka tu, cilvēks, atnāc uz Aizsardzības ministriju iepazīties ar ierēdņu prēmiju sarakstu un tev blakus nosēdina TRĪS būtnes, kas 45 minūtes bola savas sešas acis uz to, kā tu, cilvēks, datora ekrānā pēti sarakstu... Jā, bagātā valstī dzīvojam... — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) 22 мая 2018 г.

Один из пользователей в ответ на публикацию Лапсы предположил, что его государственные служащие опасаются больше, чем других.

Tu esi bīstams. Parastos cilvēkus - pieskata tikai divas acis - vai arī viens deguns. — Pavasara Ezis (@ZiemasEzis) 22 мая 2018 г.

Добавим, как в январе сообщили в Минобороны, в 2017 году на выплату премий и денежных наград в ведомстве было потрачено 291 000 евро.