Лапса: Минобороны допускает к документам только в присутствии трех человек (3)

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Общество | 22 мая 2018 года, 15:54

Латвийский журналист и публицист Лато Лапса обратился в Министерство обороны с просьбой получить доступ к списку премированных чиновников ведомства. Его просьба была удовлетворена, однако изучить список он смог только в присутствии трех сотрудников Минобороны, которые наблюдали за всеми действиями Лапсы. Об этом сам журналист рассказал в своем Twitter.

"Я видел разное, но такое, что ты, человек, приходишь в Министерство обороны ознакомиться со списком премированных чиновников и рядом с тобой сажают ТРОИХ особ, которые 45 минут таращат шесть своих глаз на то, как ты, человек, изучаешь список на мониторе компьютера… Да, в богатом государстве живем", - написал Лапса.

Один из пользователей в ответ на публикацию Лапсы предположил, что его государственные служащие опасаются больше, чем других.

Добавим, как в январе сообщили в Минобороны, в 2017 году на выплату премий и денежных наград в ведомстве было потрачено 291 000 евро.

Комментарии 3
Светлана46 минут назад
Повезло!
Сотрудница КНАБа утверждала, что их туда вообще не пускают. Множество документов о закупках под грифом секретности.
Представляю, что там творится под этим грифом. Горячие опилки из-под пилы рекой текут.
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Latviešu Patriots31 минуту назад
Kā vienmēr savā repertuārā - gluži kā padomju laikos, lasījis neesmu, taču savs viedoklis ir! Tā tu, neko konkrētu nezini, bet dirs:)))
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Latviešu Patriots54 минуты назад
Un kas tur sevišķs? Zinot Latto Lapsas reputāciju, es neparko nebrīnos!
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