По латвийским дорогам передвигаются "картонные танки" (51)
По шоссе Рига-Лиепая во вторник во второй половине дня передвигался грузовик, который вез бутафорскую военную технику, об этом свидетельствует фото очевидца, опубликованное порталом delfi.lv.
В министерстве обороны подтвердили, что действительно на место проведения военных учений доставляется имитация бронетехники.
"Такую бутафорию используют в ходе учений вооруженные силы", - подтвердила представитель Минобороны Сандра Брале.
В Минобороны пояснили, что не только в Латвии, но и в других странах Балтии начались интенсивные военные маневры.
В то же время в Минобороны напомнили, что по дорогам Латвии передвигаются колонны тяжелого вооружения латвийской армии, а также их союзников. В свою очередь в воздушном пространстве летают военные самолеты и вертолеты.
Foto: Pa Liepājas šoseju ved 'kartona tankus' https://t.co/osIi2csYyz— DELFI (@DelfiLV) 22 мая 2018 г.
Пользователи соцсети Facebook, комментируя эту публикацию, выразили удивление, что в ходе военных учений используется бутафорская техника, а куда тогда вкладываются пресловутые 2% от ВВП. Были и такие, кто предложил пересесть министров на картонные мерседесы.
"Очень хорошо. Теперь мы знаем, где пропадают миллионы. Мы можем спать спокойно. У армии картонные танки, а у министров и президента — картонные мерседесы. По крайней мере экология будет чистой и деньги налогоплательщиков сэкономлены", - пишут люди.
В свою очередь, сведующие лица указали, что на таких картонных танках обрабатываются военные навыки. Бутафорская техника используется на учениях и в других странах мира, а не только в Латвии.
Фото очевидца/delfi.lv/aculiecinieks