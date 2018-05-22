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По шоссе Рига-Лиепая во вторник во второй половине дня передвигался грузовик, который вез бутафорскую военную технику, об этом свидетельствует фото очевидца, опубликованное порталом delfi.lv.

В министерстве обороны подтвердили, что действительно на место проведения военных учений доставляется имитация бронетехники.

"Такую бутафорию используют в ходе учений вооруженные силы", - подтвердила представитель Минобороны Сандра Брале.

В Минобороны пояснили, что не только в Латвии, но и в других странах Балтии начались интенсивные военные маневры.

В то же время в Минобороны напомнили, что по дорогам Латвии передвигаются колонны тяжелого вооружения латвийской армии, а также их союзников. В свою очередь в воздушном пространстве летают военные самолеты и вертолеты.

Пользователи соцсети Facebook, комментируя эту публикацию, выразили удивление, что в ходе военных учений используется бутафорская техника, а куда тогда вкладываются пресловутые 2% от ВВП. Были и такие, кто предложил пересесть министров на картонные мерседесы.

"Очень хорошо. Теперь мы знаем, где пропадают миллионы. Мы можем спать спокойно. У армии картонные танки, а у министров и президента — картонные мерседесы. По крайней мере экология будет чистой и деньги налогоплательщиков сэкономлены", - пишут люди.

В свою очередь, сведующие лица указали, что на таких картонных танках обрабатываются военные навыки. Бутафорская техника используется на учениях и в других странах мира, а не только в Латвии.

Фото очевидца/delfi.lv/aculiecinieks