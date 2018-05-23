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За последний месяц проблемы в деятельности системы э-здоровья лишь усугубились, об этом на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью рассказала председатель общества аптекарей Агнесе Ритене, пишет Diena.

Одновременно она указала, что представители Национальной службы здравоохранения предупреждали о такой ситуации.

Ритене указала, что сталкиваясь с тем, что система не работает, аптекари не могут и пациентам сказать, как долго продлятся эти проблемы.

Как отметила руководитель Общества аптекарей, несмотря на то, что фармацевты терпеливые, в этом месяце ситуация с э-здоровьем пошла в «неконтролируемом направлении».

Фармацевт региональной аптеки, член правления общества аптекарей Айга Зариня указала, что в аптеках могут каждый день происходить драматичные ситуации, когда, например, пациент с сильными болями не получает болеутоляющих лекарств, так как не работает система э-здоровья.

Бывают случаи, когда жители регионов добираются до аптеки единственно доступным общественным транспортом, либо договариваются с соседями, что те заберут лекарства, но так и не могут получить выписанных лекарств. Получается, что как пациенты, так и фармацевты стали своего рода заложниками.

Ритене пояснила, что из-за проблем в системе э-здоровье, количество бумажных рецептов увеличилось на 50%.

В свою очередь офис-менеджер министра здравоохранения Андрей Пантелеев подчеркнул, что сейчас есть "четкая и ясная политическая установка на то, что через полтора-два месяца СЭЗ должна действовать безупречно".

Представитель Национальной службы здравоохранения также указал на данные, которые свидетельствуют, что в работе системы э-здоровья наблюдаются улучшения.

Напомним, в середине мая Анда Чакша рассказала, что иностранные эксперты нашли главную ошибку, которая тормозит работу всей системы, в одном из модулей э-здоровья.

На вопрос о том, во сколько обойдется устранение недочетов в системе э-здоровья, министр не ответила, сказав лишь, что работа проводится в рамках бюджета Минздрава и эксперты получают почасовую плату.