Красные люки на дорогах: это важно знать! (1)

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Общество | 23 мая 2018 года, 08:33

На улицах латвийских городов, в том числе на проезжих частях, на тротуарах, а порой и на зеленых лужайках, встроены люки различных коммуникаций, в том числе окрашенные в красный цвет.

За них отвечает Государственная пожарно-спасательная служба, которая обратилась с предупреждением к жителям, особенно тем, кто водит машину.

Через эти люки пожарные получают быстрый доступ к гидрантам, чтобы оперативно справиться с огнем, поэтому призывают жителей не оставлять свои транспортные средства на подобных люках.

Комментарии 1
Рациональность21 минуту назад
Обведите их желтой линией, и будет соответствие правилам дорожного движения, а не по принципу "а, вот и это еще нельзя..." статейки строчите.
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