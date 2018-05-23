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На улицах латвийских городов, в том числе на проезжих частях, на тротуарах, а порой и на зеленых лужайках, встроены люки различных коммуникаций, в том числе окрашенные в красный цвет.

За них отвечает Государственная пожарно-спасательная служба, которая обратилась с предупреждением к жителям, особенно тем, кто водит машину.

Через эти люки пожарные получают быстрый доступ к гидрантам, чтобы оперативно справиться с огнем, поэтому призывают жителей не оставлять свои транспортные средства на подобных люках.