Красные люки на дорогах: это важно знать! (1)
На улицах латвийских городов, в том числе на проезжих частях, на тротуарах, а порой и на зеленых лужайках, встроены люки различных коммуникаций, в том числе окрашенные в красный цвет.
За них отвечает Государственная пожарно-спасательная служба, которая обратилась с предупреждением к жителям, особенно тем, кто водит машину.
Через эти люки пожарные получают быстрый доступ к гидрантам, чтобы оперативно справиться с огнем, поэтому призывают жителей не оставлять свои транспортные средства на подобных люках.
Vai zināji, ka, lai nodrošinātu sekmīgu ugunsgrēku dzēšanu, Ugunsdrošības noteikumos iekļauta prasība, ka ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes ugunsdzēsības hidrantus jākrāso sarkanā krāsā?— VUGD (@ugunsdzeseji) 22 мая 2018 г.
Aicinām neatstāt transportlīdzekļus uz sarkanajiem aku vākiem! pic.twitter.com/clRi7azYj7