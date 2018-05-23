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В рамках проекта, который реализует Министерство охраны среды и регионального развития, предоставляя информацию соотечественникам о возможности вернуться на родину, проведены переговоры с почти 600 людьми. Из них 5 семей уже вернулись в страну, а 50 это сделают, когда будет найден компромисс между нуждами и возможностями.

Как пишет Latvijas Avīze, VARAM обработал последние результаты проекта и подчеркивает, что "надо возвращать латышей домой, а не планировать абсурд - ввоз рабсилы из третьих стран".

VARAM признает, что несколько тысяч жителей Латвии под влиянием кризиса вынуждены были принять тяжелое решение и отправиться в экономическую эмиграцию, в поисках работы за пределами своей родины.

"Конечно, у отъезда людей из страны были последствия, и, реагируя на них, министерством экономики был разработан план реэмиграции. К сожалению, надо признать, что он включал в себя очень бюрократический подход и в реальности его цель - возвращение соотечественников домой, так и не была достигнута. Возможно, новый план реэмиграции и не был нужен, но важно обеспечить принцип одной остановки, указав инстанцию, которая бы предоставляла консультации тем, кто хочет вернуться в родной дом - Латвию", - сказано в сообщении VARAM.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Министерством защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) был разработан новый пилотный проект в поддержку реэмиграции. Предыдущий план, который осуществлялся с 2013 по 2016 год, провалился. Из-за недостатка средств мероприятия по возвращению латвийцев либо не были выполнены, либо были выполнены частично.

Пока координаторы отработали около месяца, но у них уже есть первые наблюдения. Живущие за границей латвийцы интересуются условиями работы и проживания в Латвии. Из 600 человек, опрошенных консультантами, 50 выразили готовность вернуться, как только будут упорядочены все нюансы - найдено жилье, работа, учебные учреждения для детей. 5 семей из опрошенных уже вернулись в Латвию.

Фото: flickr.com