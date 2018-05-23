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Люди боятся ГМО, возможно потому, что под этой аббревиатурой скрывается "губернатор Московской области"... А если серьезно, то большинство просто не знает о чем идет речь, сказал в интервью программе "Без обид" на LTV7 российский писатель, ученый и борец с лженаукой Александр Панчин.

"В Америке проводились забавные исследования. Это был социологический опрос, в ходе которого респондентов спрашивали, нужно вводить специальную маркировку для генетически модифицированных продуктов. И 82% респондентов ответили положительно. Но был и другой вопрос – нужно ли маркировать продукты, которые содержат ДНК? И более 80% ответили положительно. Это свидетельствует, что далеко не все даже понимают, что такое ДНК, но при этом боятся ГМО", - пояснил Панчин.

Ученый убежден, что свою роль в "одурманивании" людей играют и СМИ.

"Некоторые "страшилки" и у нас по телевидению показывают. Моя самая любимая история – про крыс, которые ели продукты с ГМО, а потом у 40% из них были обнаружены онкологические опухоли. И хотя оптом выяснилось, что онкология распространена среди конкретной породы крыс и примерно у 40% из них раковые опухоли встречаются и без употребления ГМО. Эта "страшилка" жива по сей день", - рассказал Панчин.

Интервью с Александром Панчиным на телеканале LTV7 смотрите по ссылке.