Общество |

Во второй половине этой недели и на следующей неделе погодные условия в Латвии будут определяться антициклонами, поэтому будет преимущественно сухо и солнечно, в некоторые дни температура воздуха может достигать +30 градусов, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

Ветер будет слабым, на морском побережье часто ожидается бриз, в дневное время приносящий с моря прохладный воздух. Вода в море прогреется до +20 градусов и даже немного больше.

Максимальная температура воздуха на большей части территории страны - от +23 до +28 градусов на этой и от +25 до +30 градусов на следующей неделе.

Ночи тоже станут теплее, но при ясном небе и безветрии температура воздуха местами будет опускаться ниже +10 градусов.

Влажность воздуха временами будет довольно высокой, и по ночам местами будет сгущаться туман, а днем - кучевые облака и тучи, в том числе грозовые.

Сухость на большей части территории Латвии усилится, пожароопасность в лесах и на болотах повысится.

Фото: pexels.com