Общество |

В госуправлении по-прежнему не упорядочена система вознаграждения, необходимо также упорядочить систему пенсий по выслуге лет, сообщила госконтролер Элита Круминя.

Зарплаты в госучреждениях зачастую устанавливаются не одинаковые, по-прежнему существуют проблемы и с системой выплаты премий и доплат, видно, что закон о едином вознаграждении не работает, поэтому необходимо упорядочить эту систему, пояснила она.

Еще одной давней проблемой госконтролер назвала выплату пенсий по выслуге лет. Система этих пенсий предусматривает, что человек получает пенсию по выслуге лет, так как по достижении пенсионного возраста не в состоянии продолжать работу в конкретной сфере.

Однако, как заключил Госконтроль, более 70% получателей пенсий по выслуге лет продолжают работать. Так, в МВД создана противозаконная возможность директору Колледжа пожаротушения и гражданской обороны одновременно получать и должностной оклад, и пенсию по выслуге лет, и за семь лет в виде этой пенсии он получил свыше 170 тыс. евро.

Ревизия обнаружила также противозаконно и нецелесообразно израсходованные 1,4 млн евро из бюджета уже ликвидированной Рижской высшей школы педагогики и управления образованием. А в Даугавпилсской музыкальной школе констатировано фиктивное трудоустройство, по которому было начислено почти 13 500 евро.