В Латвии не станут ограничивать вещание российских телеканалов (12)

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Общество | 23 мая 2018 года, 11:36

В Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам прислушались к специалистам, которые утверждают, что закрытие российских телеканалов в основных пакетах провайдеров не принесет должного результата - значительного снижения пропаганды.

Депутаты комиссии вычеркнули данное предложение из законопроекта, пишет Nra.lv.

Представители компании Lattelecom и Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) указали, что попытки ограничить российские телеканалы могут стать лакомым куском для пиратских распространителей ТВ-программ и привести к другим неприятным последствиям.

Как сообщалось, в Комиссии Сейма по нацбезопасности был подготовлен законопроект, предусматривающий, что в основных пакетах телеканалов не должно быть более 10% каналов, не вещающих на одном из языков ЕС.

Комиссия по правам человека и общественным делам теперь предлагает сохранить существующий порядок, позволяющий запрещать ретрансляцию в Латвии каналов, распространяющих разжигающие межнациональную рознь программы.

Так, на прошлой неделе Нацсовет по электронным СМИ (NEPLP) предупредил создателей программы "Россия РТР", что ограничит ее ретрансляцию на территории Латвии, если констатирует повторный случай враждебных речей.

Комментарии 12
Не Лоялен1 час назад
Согласен!Новости по ящику,в основном пенсионеры только смотрят!Вся молодежь,всю нужную им информацию,находит в интернете! Смотря как колбасит,местных патриотсов,если бы мы с вами смотрели сутками,латышские новости,то сейчас бы не на Mixnews зависали,а где нибудь в доме,с мягкими стенами,и белых тапочках))))
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Светлана1 час назад
Ну, и хорошо. Радуйтесь, латыши. А то вам совсем было б нечего смотреть!
Пожилые латыши с удовольствием смотрят и "Синюю птицу", и "Ты - супер", и сериалы.
За что ж их так наказывать?))) Изверги!
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Мудрый1 час назад
Телевизор сегодня смотрят только пенсионеры, так не надо их лишать единственной радости в жизни! Это наши бабушки и дедушки, а старость надо уважать. Сами такими же будем когда-то.
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