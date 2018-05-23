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В Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам прислушались к специалистам, которые утверждают, что закрытие российских телеканалов в основных пакетах провайдеров не принесет должного результата - значительного снижения пропаганды.

Депутаты комиссии вычеркнули данное предложение из законопроекта, пишет Nra.lv.

Представители компании Lattelecom и Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) указали, что попытки ограничить российские телеканалы могут стать лакомым куском для пиратских распространителей ТВ-программ и привести к другим неприятным последствиям.

Как сообщалось, в Комиссии Сейма по нацбезопасности был подготовлен законопроект, предусматривающий, что в основных пакетах телеканалов не должно быть более 10% каналов, не вещающих на одном из языков ЕС.

Комиссия по правам человека и общественным делам теперь предлагает сохранить существующий порядок, позволяющий запрещать ретрансляцию в Латвии каналов, распространяющих разжигающие межнациональную рознь программы.

Так, на прошлой неделе Нацсовет по электронным СМИ (NEPLP) предупредил создателей программы "Россия РТР", что ограничит ее ретрансляцию на территории Латвии, если констатирует повторный случай враждебных речей.