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Министерство образования и науки (МОН) предлагает частным вузам и колледжам ввести и у себя уже установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке.

В поданном предложении к поправкам к закону о вузах МОН предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на русском, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы будет не разрешен.

По действующему закону на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения в среднем образовании необходимо установить четкие условия для языка программ обучения в вузах и колледжах.

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.

В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них треть - 5189 или 34% учащихся - на русском язык

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык.

Больше всего студентов, которые учатся на русском языке, в Институте транспорта и связи - 86% или 2358 студентов. Также на русском языке учился примерно каждый второй (53%) учащийся Института менеджмента информационных систем, а в RISEBA на русском языке учились 34% студентов. В Рижском авиационном институте их доля составляла 18%, в Балтийской международной академии - 17%, в Высшей школе экономики и культуры - 6%.

В государственных вузах в прошлом году училась 58 467 студентов, из них только 143 учились на программах Латвийского университета на русском языке.

В целом в государственных и частных вузах на русском языке в прошлом году училась 5332 или 7% учащихся.

Фото: shkolazhizni.ru